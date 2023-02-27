قناة «الوثائقية» تستعرض قصة حياة «نجيب الريحاني» ومشواره الفني

عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان «الريحاني»، يتحدث عن قصة حياة نجم الكوميديا نجيب الريحاني، وأبرز الأفلام التي قدمها للسنيما المصرية، إذ استعرض الفيلم كيف بدأ مشواره الفني، وقدم الفنان محمد صبحي، بداياته الفنية.

تفاصيل الفيلم

واستضاف الفيلم الوثائقى، عددا من الفنانين وكبار رموز المسرح المصري يتحدثون عن المشوار الفني لنجيب الريحاني وكيف ترك أثرا كبيرا في التاريخ الفني لمصر، كما استعرض أيضا أبرز التحديات التي واجهت نجيب الريحاني ونجح في تخطي تلك التحديات، والرسائل التي سعى لتوصيلها من خلال الأفلام والمسرحيات التي قدمها.

نجيب الريحاني تعلم من علي الكسار

وكشف محمد أبو العلا السلاموني الكاتب المسرحي، في الفيلم الوثائقي الريحاني، أن نجيب الريحاني لم يستنكف أن يتعلم من علي الكسار، أسلوبه الجديد في الاستعراض، مردفا: «الريحاني كان يوظف كل من يعرفه من أصدقاء وملابسات وظروف، فذهب إلى كازينو (دي باريس)، حيث يقدم علي الكسار، عروضه؛ ليتعلم منه الاستعراضات، وهذه سمة الفنان الذي يثق في نفسه لم يستنكف أن يأخذ من غيره».