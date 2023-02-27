«الوثائقية» تعلن عن سلسلة «رؤى شاهقة» للتجول بين 4 بلدان وعرض أشكال معمارية

عرضت القناة الوثائقية، برومو للسلسلة الوثائقية «رؤى شاهقة»، إذ أنها تتجول بين الهند وبيرو وهولندا والنمسا، لتعرض العديد من الأشكال المعمارية الهندسية المبتكرة، وتكشف الرؤى الحالمة وراء أفكار هندسية مميزة، حيث يتم عرضها يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً من كل أسبوع.

وجاء في الفيلم: «مهندسون معماريون، لا، بل فنانون، أدوات رسم؟! لا بل أدوات بناء»، وقالت إحدى المهندسات: «لا أرى الهندسة المعمارية بوصفها إنشاء المباني فحسب».

تصميمات ذكية لإعادة التوازن بين البيئة والإنسان

وقالت مهندسة معمارية أخرى خلال ظهورها عبر القناة الوثائقية: «أطلقنا على هذه المساحة اسما، فصل الغابة، أفكار صغيرة لبناء مجتمعات كبيرة، تصميمات ذكية لإعادة التوازن بين البيئة والإنسان».

إلى ذلك، قالت مهندسة أخرى: «ليست النتيجة هي المهمة، بل حقيقة أنك بالفعل تجرب، وكانت مراحل البناء شبيهة بنمو الطفل».