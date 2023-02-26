وكيل «إعلام الشيوخ» عن القناة الوثائقية: توثيق الأحداث يعزز الثقافة الفكرية

ثمنت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لوضع الإعلام المصري في مكانته المستحقة والتي كان آخرها إعلان الشركة عن إطلاقها لقناة الوثائقية.

قناة الوثائقية

وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام، في تصريحاتها للوطن إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهودات كثيرة خلال الفترة الماضية لرفع مكانة الإعلام المصري عربيا وإفريقيا، لاسيما علان الشركة عن إطلاق قناة الوثائقية لتوثيق كافة الأحداث وعرضها في صورة أفلام وثائقية للجمهور.

وتابعت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «توثيق الأحداث ووضعها في صورة أفلام وثائقية وعرضها للجمهور يعزز الثقافة الفكرية ويحمى عقول الأجيال الصاعدة من محاولات الاستقطاب الذهني التي تعتمد في تزوير الأحداث وضرب حقائق الماضي».

وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

وأضافت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ في حديثها عن القناة الوثائقية قائلًا: «وجود أفلام وثائقية مرئية تحكي عن تاريخ مصر وحضارة الفراعنة يحمي الهوية المصرية ويعزز الثقافة المجتمعية بماضي أجدادنا العريق».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق عن اطلاقها لقناة الوثائقية بهدف توثيق جميع الأحداث والمجريات التي تحدث بأرض الوطن.