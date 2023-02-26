الناقد عصام زكريا عن إطلاق القناة الوثائقية: خطوة مهمة

شدد الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة على أهمية وجود قناة متخصصة في الأفلام الوثائقية، قائلًا: «نحن الآن أمام خطوة مهمة بإطلاق أول قناة مصرية وثائقية، وكنا نتمنى وجود قناة تهتم بالأعمال الوثائقية من فترة طويلة، حتى على مستوى الوطن العربي لا يوجد سوى تجارب محدودة تهتم بتلك النوعية».

القناة الوثائقية

وأضاف عصام زكريا في تصريحات لـ«الوطن»، «القنوات الوثائقية تعمل بطريقتين، الأولى أن تنتج أعمالها الخاصة والثانية شراء حقوق أفلام لعرضها على شاشتها، وهو جانب مهم جدًا، ونتمنى أن يقوم القائمين على القناة بشراء أعمال جيدة ومهمة سواء الأجنبية أو العربية، وبالفعل قرأت أن القناة اشترت حقوق عدد من الأفلام والسلاسل العالمية والأعمال الحاصلة على جوائز لعرضها».

عروض الأفلام

وتابع: «أتمنى برامج بجانب عروض الأفلام، أن يكون هناك برامج تتحدث عن الأعمال الوثائقية وتعرف الجمهور بجماليات وأنواع الفيلم الوثائقي، بالإضافة إلى لقاءات وتغطيات المهرجات والفعاليات المتخصصة في تلك النوعية من الأعمال».