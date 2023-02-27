مدينة أسيوط الجديدة تعلن عن طرح 5 «كرافانات» بنظام حق الانتفاع في مزاد علني

أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن مزاد علني على 5 كرافانات بمساحات مختلفة، بنظام الانتفاع لمدة 3 سنوات بمناطق مختلفة بالمدينة، الخميس الموافق 16 مارس المقبل.

أماكن وضع الكرافانات

وبحسب الإعلان الذي نشره جهاز مدينة أسيوط الجديدة فإن الأماكن الذي توضع بها الكرافانات هي ابني بيتك 5، وقطاع ب ومنطقة خدمات الحي الثاني بجوار التأمينات الاجتماعية وبجوار الجامعة التكنولوجية بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية.

شروط دخول المزاد

- تُطلب كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة مقابل سداد 299 جنيها.

- تعقد جلسة المزاد العلني يوم الخميس 16 مارس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الجهاز.

- يتم سداد تأمين دخول المزاد 10000جنيه في موعد غايته يوم عقد المزاد.

- يتم استكمال 10 %؜ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن العقد بالكامل، لثلاث سنوات كتأمين نهائي خلال 10 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي للمزاد.

- يتم سداد قيمة مقابل الانتفاع عن العام الأول خلال 3 أيام عمل من تاريخ رسو المزاد.