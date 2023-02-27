زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه

أقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، قائد القوات المشتركة من منصبه دون إبداء الأسباب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في العاصمة «كييف» وفي المنطقة المحيطة بالمدينة و«تشيرنيهيف» بعد سماع دوي انفجارات.

وتحدثت السلطات عن تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية، لمسيسرات في «تشيرنيهيف» شمال البلاد، مشيرة إلى أن بعضها مازال في أجواء المدينة، فيما أضافت وسائل إعلام أوكرانية، أن انفجارات دوت في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو يرجح أنها بسبب الدفاعات الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. ودعت السلطات الأوكرانية، المواطنين للنزول إلى الملاجئ.

مدفيديف:ما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقا لا يمكن تكراره مع روسيا

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري مدفيديف، إن الغرب لديه أوهام بأنه قادر على القضاء على بلاده دون إطلاق رصاصة واحدة، مثلما فعل مع الاتحاد السوفيتي، مؤكدا في مقال على صحيفة «إزفيستيا» المحلية، أن ما حدث مع الاتحاد السوفيتي سابقا، لا يمكن تكراره مع روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف مدفيديف، أن موسكو ليست بحاجة إلى عالم تكون غير موجودة فيه.

من جانبها، قالت وزارة «المالية» الروسية، إن عقوبات «الاتحاد الأوروبي» المفروضة على صندوق «الرفاه الوطني» لبلادها لن تؤثر في احتياطيات «موسكو»، وسيتم تنفيذ كافة المشاريع الوطنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.