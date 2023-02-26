زيلينسكي يعلن إصابته بالمرض إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية: «فقدت بصري»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن إصابته بالمرض إثر إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وكشف زيلينسكي، عن طبيعة المرض الذي أصابه إثر اندلاع الأزمة، منوها بأن حدة بصره تراجعت بشكل كبير وذلك في الفيلم الوثائقي «سنة واحدة»، وفيه أجرى مؤلف الفيلم الصحفي الأوكراني دميتري كوماروف، مقابلة مع زيلينسكي في مقصورة قطار.

زيلينسكي: لا أستطيع رؤية أي شيء

ونوه الرئيس الأوكراني، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، بأنه لم يعد بإمكانه قراءة ما هو مكتوب على ملصق كيس الشاي، قائلا «لا أستطيع رؤية أي شيء، مهما حاولت، لقد فقدت بصري، إنها مشكلة جسدية».

وأرجع زيلينسكي إصابته بمشكلة في بصره إلى أنه يعمل كثيرا وكذلك معظم الموظفين في مكتبه عندما تكون الإضاءة سيئة أو معدومة تقريبا، قائلا «لأننا لم نستخدم الإضاءة بشكل كامل والحراس يصرون على ضرورة تخفيف النور في المبنى»، مشيرا إلى أن الأمر استمر كذلك لعدة أشهر.

ولفت زيلينسكي إلى أنه لا يستخدم العدسات ويستخدم النظارات في الوقت الراهن للقراءة.

ورصد الفيلم الوثائقي «سنة واحدة» ما خلَّفته الأزمة الروسية الأوكرانية خلال عام، وأبرز القرارات والتحركات السرية التي أجراها الرئيس الأوكراني في 365 يوما من الأزمة.

زيلينسكي: إرسال قائمة جديدة بأنواع الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا إلى واشنطن

في سياق متصل، وتزامنا مع مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ينوي إرسال قائمة جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده إلى واشنطن، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز «إف -16» وفقا لما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضافت القناة، أن الرئيس الأوكراني أخبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، وأربعة أعضاء آخرين عن الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، خلال لقائهم، أنه يعتزم إرسال قائمة جديدة بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا لتسريع نهاية الأزمة مع روسيا.