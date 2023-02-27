هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب منطقة «شينجيانج» شمال الصين

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب منطقة «شينجيانج» المتمتعة بالحكم الذاتي أقصى الشمال الغربي من الصين، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤروة وقعت على عمق 2 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب منطقة «شينجيانج» المتمتعة بالحكم الذاتي أقصى الشمال الغربي من الصين، وقعت على مسافة 308 كم بين الشرق والجنوب الشرقي من «ألماتي» بكازاخستان و60 كيلو من بين الشمال والشمال الغربي من «أقسو».

من جانبها، أشارت السلطات في كازاخستان، إلى وقوع زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر بعمق 10 كم، مركزه على الحدود بين الصين وقيرجيزستان، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 278 كيلومترا جنوب شرق «ألماتي» على الحدود بين قيرجيزستان والصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.