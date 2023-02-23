تفاصيل 30 هزة أرضية تضرب العالم اليوم.. أهمها زلزال الصين وطاجيكستان

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، رصد 30 هزة أرضية حول العالم، أبرزها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.

30 هزة أرضية تضرب العالم في يوم

وتستعرض السطور التالية الهزات الأرضية التي جرى رصدها حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية كالتالي:

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة.

-الحدود التركية السورية: 4.9 درجة.

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 3.1 درجة.

-بورتوريكو: 2.6 درجة.

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة.

-الأرجنتين: 5.3 درجة.

-طاجيكستان: 4.6 درجة.

-تشيلي: 5.5 درجة.

-شمال شرق المحيط الهادئ: 4.5 درجة.

-طاجيكستان: 4.7 درجة.

-جزر العذراء الأمريكية: 3.7 درجة.

-طاجيكستان: 4.5 درجة.

-بيرو: 4.7 درجة.

-فيجي: 4.9 درجة.

-تشيلي: 4.4 درجة.

-طاجيكستان: 4.7 درجة.

-حدود الصين وطاجيكستان: 4.8 درجة.

-الدومينكان: 3.5 درجة.

-طاجيكستان: 4.9 درجة.

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة.

-طاجيكستان: 4.6 درجة.

-طاجيكستان: 5 درجات.

-طاجيكستان: 6.8 درجة.

-كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة.

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة.

-روسيا: 4.7 درجة.

-الفلبين: 4.6 درجة.

-ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة.

-تايوان: 4.4 درجة.

-كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 3.2 درجة.

زلزال شرق المتوسط

تتوالى الهزات الارتدادية حول العالم، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.