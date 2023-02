معلومات عن زلزال الصين المدمر.. لم يسجل خسائر في الأرواح (فيديو)

تتوالى الهزات الارتدادية في المنطقة، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين الصين وطاجيكستان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «رويترز»، نقلا عن التلفزيون الرسمي في بكين، اليوم.

وتستعرض السطور التالية معلومات عن الزلزال المدمر الذي ضرب الصين اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

-زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب طاجيكستان، صباح اليوم الخميس.

-وقع الزلزال في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 10 كيلومترات.

-يبعد مركزه نحو 82 كيلومترا عن المنطقة الحدودية الحدود مع الصين.

-شعر به سكان مدينتي «كاشغر» و«أرتش» في الجانب الغربي من إقليم «شينجيانغ» الصيني.

-لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

-كان مركز الزلزال في إقليم «جورنو باداخشان»، الواقع في جنوب شرق طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان والصين.

-أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على عمق 20.5 كيلومترات، وحددت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

-تعد طاجيكستان الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية في آسيا الوسطى، حيث تتعرض بشكل مستمر لفيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وانهيارات ثلجية والتساقط الكثيف للثلوج.

-في 15 فبراير 2023، قتل 10 أشخاص في انهيار ثلجي في طاجيكستان.

