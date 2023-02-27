السيطرة على حريق في حوش ماشية بسوهاج دون خسائر بشرية

نشب حريق في حوش ماشية بدائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

اندلاع حريق في حوش ماشية

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في حوش دائرة مركز جهينة غربي المحافظة.

وبالانتقال إلى محل البلاغ والفحص، تبين نشوب الحريق في حوش ملك المدعو «ب ق ا»، 67 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تطاير «شرر» من فرن بلدي

وبالفحص وسؤال مالك الحوش، أفاد بأن سبب الحريق تطاير «شرر» من فرن بلدي، أدت إلى احتراق كمية من أفلاق النخيل والبوص.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.