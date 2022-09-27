حبس 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في جهينة بسوهاج

قررت جهات التحقيق بمركز جهينة غرب سوهاج، حبس 8 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم متلبسين بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أحد المنازل بدائرة المركز.

التنقيب عن الآثار في منزل بسوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، مفادها قيام «ع ا م هـ»، 47 سنة، عامل، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله برفقة آخرين.

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة وتقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة، تم استهداف المنزل، وأمكن ضبط المتهم الأول و«ا م ع ع»، 24 عامًا، سائق، و«أ ا ع م»، 37 عامًا، عاطل، و«ح ع ح ع»، 33 عامل، و«ب م ع»، 28 عامًا، سائق، و«ع م ع ع»، 35 عامًا، سائق، و«صلاح م ع ع»، 33 عامًا، سائق، ويقيمون دائرة المركز، و«م ح ا ع»، 46 عامًا، عامل ويقيم بدائرة محافظة الإسكندرية.

ضبط أدوات الحفر

وتبين من خلال الفحص وجود حفرة داخل المنزل بقطر 2 متر وبعمق 15 مترًا تقريبًا، وأدوات حفر «عدد 4 حفار يدوي، ماتور مياه، أدوات لاستخراج الناتج عن الحفر، حبال»، وتم ضبطها والتحفظ عليها.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة المذكورة بحثًا عن الآثار، مضيفًا أنه اتفق مع الباقين على الحضور ليلًا للقيام بأعمال الحفر داخل المنزل.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

العقوبة المتوقعة في الواقعة

وقال علي محمد، محام، إن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو قام بإخفاء الآثار بقصد التهريب تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا أو أجرى حفرا للحصول على الآثار.