وفاة ربة منزل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حريق منزل بمركز جهينة

حدث تسرب غاز من إحدى إسطوانات الغاز، بمنزل بقرية الطليحات بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، أدي لنشوب حريق بالمنزل، وموإصابة 4 من المنزل أثناء محاولة إخماد الحريق وتم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بنشوب حريق بمنزل بناحية قرية الطليحات بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

الانتقال إلى موقع الحادث

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو «عبدالناصر م ع»، 58 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، وجرى الدفع بسيارتي سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

حصر الإصابات

أسفر الحريق عن وفاة زوجة شقيق مالك المنزل المدعوة «صافيناز ا د» 60 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، وإصابة كل من «دعاء ع م ع» سن 35 ربة منزل، نجلة مالك المنزل و«عبير ف م ع» سن 32 ربة منزل نجلة شقيق مالك المنزل بحروق سطحية من الدرجة الأولى متفرقة بالجسم و«أنوار ف ا ع» سن 27 ربة منزل، زوجة نجل مالك المنزل، وجميعهن تقمن بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج مصابة بحروق متفرقة بالجسم، وذلك أثناء مشاركتهن فـي إخماد النيران، وقد تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابات لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فـي وجود مصدر حراري.

وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وأخطرت الأدلة الجنائيــة للمعاينــة الفنية و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وقد تحرر محضر بالواقعة.