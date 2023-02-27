نقل 9 موظفين بحي شرق الإسكندرية لتقاعسهم عن العمل

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بنقل 9 موظفين للعمل خارج ديوان عام حي شرق، بعد ورود عديد من شكاوى المواطنين، ونتيجة لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهامهم ووظائفهم المنوطة إليهم بالحي.

تقاعس في إزالة التعديات وغلق المحال المخالفة

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإن مهام هؤلاء الموظفين الذين تم نقلهم تمثلت في تقاعسهم فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الصارمة لإزالة التعديات والإشغالات، والتفتيش على المحال وأعمال لجان الغلق لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة سير العمل

وأصدر المحافظ تكليفات لكافة رؤساء الأحياء في المحافظة بمتابعة سير العمل داخل الأحياء، والوقوف على مدى الإلتزام بالتعليمات الموجهة للعاملين، وتقييم أدائهم أول بأول، وشدد علي عدم التهاون مع أي موظف يتقاعس عن أداء مهامه.

وأكد محافظ الإسكندرية على قيام رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة فيما يتعلق بالتعدي على حقوق المواطنين والتقصير في شكواهم، مشدداً على عمل الجميع من أجل راحة المواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع السكندري.