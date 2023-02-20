محافظ الإسكندرية: مبادرة «1000 يوم الذهبية» تدعم صحة الطفل وتضمن حقه في رعاية متميزة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا مع المسئولين عن تفعيل مبادرة الـ«1000 يوم الذهبية» بمحافظة الإسكندرية، والتي تستهدف حل قضية السكان كيفًا وكمًا من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طيلة الـ1000 يوم الأولى الذهبية من عمره، والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، بالإضافة إلة عام آخر قبل الحمل الثاني.

وأكد «الشريف» دعمه التام لمبادرة الـ1000 يوم الذهبية لدورها في خلق وعي مجتمعي بأهمية الألف يوم الأولى من عمر الطفل، وتقديم كافة أوجه الرعاية للطفل المصري، مشيرًا إلى أهمية المبادرة للأطفال المصريين كونهم شباب مصر القادم ومستقبلها المشرق، مثمنًا الدور العظيم للجيش الأبيض ودوره البطولي منذ أيام جائحة كورونا.

الاهتمام بالطفل المصري من أهم الملفات

وقال محافظ الإسكندرية، إن الاهتمام بالطفل المصري من أهم الملفات التي لاقت اهتماما غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، حيث وجه ببناء جيل قوي صحيا وثقافيا، قادرا على تحقيق مستقبل مشرق لبلدنا الحبيب، وقد انطلقت العديد من المبادرات الرئاسية التي تعمل على تحقيق هذا الهدف وتوفير كل سبل الأمان والحماية التي يحتاجها الطفل في مختلف مراحله العمرية.

وثمن اللواء محمد الشريف دور وزارة الصحة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وحرصهم على توفير حياة أفضل للأطفال منذ فترة الحمل وحتى أول عامين من عمر الطفل، وإطلاق مبادرة الـ1000 يوم الذهبية والتي تمت بدعم الدكتور خالد عبد عبد الغفار، وزير الصحة.

أطفال اليوم بناة المستقبل

وأوضح «الشريف» أن أطفالنا هم شباب الغد وبناة المستقبل ولكي نبني مستقبلا مُشرقا لا بد من تكاتف كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، ولعل البروتوكول الذي وقعته وزارة الصحة والسكان المصرية مع جمعية أعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال يدل على وطنية ووعي جيش مصر الأبيض، وخاصة أن البروتوكول يتضمن التعاون في مجالات العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية بمنشآت الرعاية الأولية في مجال رعاية الألف يوم الأولى من حياة الطفل، والصحة الإنجابية والمشورة الأسرية، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية.

تفاصيل مبادرة «1000 يوم الذهبية»

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، الدور الفعال لمحافظة الإسكندرسة في نجاح كافة المبادرات الصحية، مشيرة إلى قوة القطاع الطبي بالمحافظة، والتعاون الكبير بين مديرية الصحة وكلية الطب بجامعة الإسكندرية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لإهالي الإسكندرية.

كما أوضحت أهمية المبادرة لصحة الأسرة المصرية ودور الجمعية في عمل برامج وأنشطة تدريبية مع مختلف الجهات لمقدمي المشورة الأسرية، بهدف أن يكون لديه القدرة على توعية الأسرة بالكثير من المفاهيم الصحية الهامة، مثل أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية ليكون لدينا جيل جديد من الأصحاء القادرين على خدمة أنفسهم ومجتمعهم وبناء مستقبلهم.