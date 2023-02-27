3 محافظات تطرح محلات تجارية وصيدليات للإيجار.. بعضها في مدينة الشروق

طرحت بوابة التعاقدات العامة التابعة لوزارة المالية، عددا من المحلات للإيجار في عدة محافظات، بينها القاهرة، في مزايدات عامة خاضعة لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية، إضافة إلى الشروط الواردة بكراسات الشروط.

محلات للإيجار في مدينة الشروق

وفي محافظة القاهرة، طرحت هيئة النقل العام، تأجير 3 أكشاك ملك الهيئة أسفل جراج العتبة أمام سوق الجوهري شارع البوسطة، لمدة 3 سنوات بزيادة 10% سنويًا في 8 مارس المقبل، وسعر كراسة الشروط للشركات الكبيرة 380 جنيها، وتأمين ابتدائي 5 آلاف جنيه.

كما طرح جهاز مدينة الشروق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، 10 محلات تجارية و19 صيدلية في مشروعي سكن مصر وجنة بمساحات تتراوح بين 9.5 و28 مترمربع، بكراسة شروط 299 جنيها وتأمين ابتدائي 25 ألف جنيه، يوم 19 مارس المقبل.

محلات للإيجار في أسوان والأقصر

أما في محافظة أسوان، طرحت الوحدة المحلية لمدينة السباعية، مزايدة محلية لتأجير 4 محلات تجارية بوسط وجنوب المدينة، بسعر 299 جنيها لكراسة الشروط و100 جنيه تأمين ابتدائي، علما بأنّ موعد فتح المظاريف 9 مارس المقبل.

وطرحت محافظة الأقصر، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تأجير 13 محلا تجاريا بموقف سيارات إسنا قبلي، على أن يكون فض المظاريف يوم 8 مارس، بسعر 299 جنيها لكراسة الشروط و100 جنيه تأمين ابتدائي.