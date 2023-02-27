حورية فرغلي: أجريت 27 عملية تجميل في أنفي

رغم ابتعاد الفنانة حورية فرغلي عن الأضواء، إلا أنها لازالت حديث الجمهور بسبب عمليات التجميل الخاطئة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى صعوبات تعرضت لها في التنشئة والتربية، وقرارها بعدم الإنجاب بسبب مشكلات في الرحم؛ الأمر الذي جعلها تتبنى طفلًا.

حورية فرغلي تكشف عن صعوبات في حياتها

وقالت حورية فرغلي، في تصريح لـ«الوطن»: «عشت فترات طويلة من حياتي صعبة، بدأت منذ ولادتي، حيث انفصلا والدي عن والدتي بعد أيام من مولدي، وعشت معظم طفولتي مع والدي وزوجته في الخارج، ولم أشاهد والدتي لمدة 7 سنوات، وهذا أثر عليا بشكل كبير».

وأضافت حورية فرغلي: «من الصعوبات التي واجهتني عندما انكسرت أنفي بعد سقوطي من فوق حصان، ودخلت في رحلة علاج طويلة وعمليات مستمرة، فأنا أعشق الفروسية منذ كان عمري 9 سنوات، ولكن كسر أنفي غيّر من شكلي، وتعرضت للتنمر من بعدها بصورة كبيرة، فقد وصل عدد العمليات الجراحية إلى 27 عملية».

حلم الأمومة لـ حورية فرغلي

وعن حلمها بالأمومة، قالت: «لم يكن لدي قدرة على الإنجاب، لأن الرحم لا يستطيع أن يحمل طفلا، لذلك اتجهت إلى تبني طفل، وبحمد الله سبحانه وتعالي على كل شيء مر في حياتي».