حورية فرغلي: عندي طفل وطفلة من العالم الآخر في شقتي بس شكلهم لطيف

كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن وجود مخلوقات من العالم الآخر في شقتها قائلة: «عندي في البيت بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم على طول وبيهزروا معايا كتير وبيخبطوا على الباب وبيفتحوا الباب وبيعملوا حاجات كده».

عندي بنت وولد من العالم الآخر

وأضافت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامية «آسما إبراهيم»، في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»: «دايما بشوف البنت قاعدة على السفرة وشعرها زي شعري كده كاريه، وهي صغيرة كده والولد لابس شورت وفانلة وتقريبا هما الاتنين في نفس السن، وصغيرين بس شكلهم لطيف جدا وكيوت كده شعرهم أسود وشبهنا كده».

واعتبرت قارئة كروت التاروت أن هذه الكائنات مسلطة عليها، مضيفة: «دي كائنات مسلطة ومش جاية لكم من نفسها وخليني أقول مثلا معمول لك حاجة تشبه السحر ومش معمول سحر لا.. هما موقفين حالك وموقفين الدنيا كلها».

كنت بشوف بومتين لونهم أبيض

وروت حورية فرغلي عن بعض الأشياء الغريبة التي كانت تراها: «فيه فترة من الفترات كنت بسمع وأنا في السرير صوت كأن حد بيتنفس بصوت عالي فكذا يوم وأول يوم قولت بيتهيأ لي وبعد كده قولت لا فتحت الشباك لقيت بومتين بيض واقفين عند الشباك، وأنا في الزمالك ومعرفش جم منين دول بس بقالهم فترة مش بييجوا».