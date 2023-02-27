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الرئيس السيسي يهنئ الكويت وإستونيا بعيديهما القوميين

كتب:

أ ش أ
10:11 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية، عبدالعزيز الشريف، إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية إستونيا، ألار كاريس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية، عبدالعزيز الشريف، إلى سفارة إستونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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بقلم أ ش أ