أستاذ كيمياء حيوية: بعض مركبات الطحالب تعالج هشاشة العظام خلال شهر

قال الدكتور فاروق كامل الباز أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث، وباحث في مشروع إنتاج الطحالب الخضراء، إن الطحالب تنتمي إلى المملكة النباتية لكن حجمها صغير جدا، كما أن لديها ميزة مهمة، وهي القدرة على الحصول على خلايا جديدة بعد انقسام ثنائي بسيط خلال ساعتين.

الطحالب تساهم في علاج أمراض كثيرة

وأضاف الباز خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي: «الطحالب تنتج مركبات مهمة جدا تساهم في علاج أمراض كثيرة، مثل الأمراض الجلدية كالهالات السوداء والتجاعيد حول العين، ومضادات الأكسدة، كما أن مركبات الطحالب يمكنها علاج هشاشة العظام خلال شهر، كما أن بعض مركبات الطحالب تستخدم في علاج بعض أنواع مرض السرطان».

التعاقد على نظام متطور من إنجلترا

وتابع أستاذ الكيمياء الحيوية بالمركز القومي للبحوث وباحث في مشروع إنتاج الطحالب الخضراء: «تعاقدنا على نظام من إنجلترا يمكننا من تربية الطحالب فيه على مدار العام، ففي البداية كنا نزرعها في أحواض مفتوحة، وعيب الطحالب في هذا النظام أنها تمتص الملوثات من الهواء، لذلك تم عمل نظام آخر وهو المفاعلات الضوئية الحيوية، إذ إنه عبارة أنابيب زجاجية يتم التحكم في درجات الحرارة بها، ولا تمتص الملوثات ويمكن استخدامها في صناعة الأدوية».