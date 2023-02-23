«صباح الخير يا مصر» يبرز افتتاح المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصري بالتحرير».

أهمية المتحف المصري بالتحرير

وذكر التقرير، أنّ الجولات والزيارات السياحية والأثرية التي تُعرّف العالم بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية، لا تخلو من زيارة المتحف المصري بالتحرير.

وأكد مراسل البرنامج، أن المتحف يعتبر أحد أقدم وأكبر وأشهر وأعرق المتاحف العالمية وسيظل من أهم المتاحف المصرية التي تهتم به الدولة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنّ مرحلة التطوير مليئة بالتفاصيل والأمور الرائعة.

وجاء في التقرير: «هنا داخل أكبر وأعرق وأشهر المتاحف العالمية، المتحف المصري بالتحرير، الذي احتفل بانتهاء المرحلة الأولى للتطوير التي تمت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتتواكب مع أهم المتاحف المصرية والذي جاء بتعاون كبير بين المتحف والاتحاد الأوروبي بمشاركة 5 متاحف أوروبية كبرى».

تصريحات مدير المتاحف الأوروبية

إلى ذلك، قال كريستيان جوريكو مدير المتاحف الأوروبية في كلمة له: «كانت هناك بعض التحديات والاحتياجات المطلوبة لعملية التطوير داخل المتحف المصري بالتحرير، وتمت عملية التطوير بالتعاون بين المتحف المصري بالتحرير و5 متاحف أخرى، وتميزت فكرة التطوير برسم شكل للعرض المتحفي والتطوير المنشود، وحقق المتحف التطور المنشود منذ بداية افتتاحه في عام 1902».

وشدد، على أن الهدف الأساسي من التعاون والتطوير بين المتاحف الأوروبية الخمسة والمتحف المصري بالتحرير هو وضع استراتيجيات التطوير المتاحة سواء في المبنى أو طريقة العرض الخاصة بالتماثيل أو كل ما له علاقة بالتطوير.

وشملت المرحلة الأولى من التطوير 15 قاعة بها عدد كبير من آثار ما قبل الأسرات وقاعات الدولة القديمة والآثار اليونانية الرومانية والعصر المتأخر، إلى ذلك،أكد علي عبدالحليم مدير عام المتحف، أن هذا التطوير يدل على استمرار المتحف المصري بالتحرير بقوة.