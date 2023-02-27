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وزير الخارجية السوري: نشكر الشعب المصري وقيادته على استضافة مواطنينا

كتب:

شريف سليمان
10:40 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد

وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد

وجّه وزير الخارجية السوري، الدكتور فيصل المقداد، الشكر للشعبِ المصري والقيادة المصرية، بعدما استقبلت مصر المواطنين السوريين الذي اضطروا إلى مغادرة سوريا بسبب الحرب.

وأضاف المقداد، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، أنّ وزير الخارجية المصري التقى صباح اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد، وكان هناك حوار ونقاش موسع بشأن آثار الزلزال والعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

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