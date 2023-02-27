محافظ الوادي الجديد يصدر حركة تنقلات لعدد من القيادات التنفيذية

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارًا بحركة تنقلات جديدة بين عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، شملت تكليف المهندس مجدي الطماوي رئيسًا لمركز الداخلة نقلًا من سكرتير عام المحافظة المساعد، ونبيل حنفي رئيسًا لمركز الفرافرة نقلًا من رئاسة مركز الداخلة، وكمال إبراهيم مساعدًا لمحافظ لشئون المراكز نقلًا من رئاسة مركز الفرافرة.

تطوير العمل الحكومي وتبادل الخبرات

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أن القرار يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتبادل الخبرات، بما يُسهم في تحسين الآداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحين الإعلان عن شغل الوظائف وفقًا للوائح القانونية.

التلاحم مع المواطنين من أهم سبل النجاح

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلي ضرورة الإعتماد على الأسلوب الميدانى فى العمل، وكذلك التلاحم مع المواطنين للوقوف على مطالبهم وحل مشاكلهم، للعمل بفكر جديد لما له من أهمية للعمل خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية للمشكلات، موضحًا أن معيار النجاح لتقييم أداء التنفيذيين هو مستوى رضي المواطن، وتحقيق تغير ملموس علي أرض الواقع إلى الأفضل فى الخدمات المقدمة للمواطنين، والنجاح فى استثمار كل الإعتمادات والمخصصات، والقدرة على الدفع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وذلك من خلال المتابعة اليومية لها والتنسيق مع الجهات المعنية.