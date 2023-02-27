ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم العالمية، في انتظار متابعة الحفل السنوي للفيفا «ذا بيست 2023»، حيث يبحث متابعو الكرة العالمية عن طرق مشاهدة أحداث حفل ذا بيست 2023؟ والمرشحين للجائزة وموعد الحفل، المقرر إقامته الليلة.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» من خلال حفلها السنوي، منح جائزة The best، لأفضل لاعبي الكرة العالمية، إضافة إلى أفضل المدربين من الجنسين.

كيف تشاهد حفل ذا بيست 2023؟ والمرشحين للجائزة وموعد الحفل

وترصد السطور التالية، إجابة لسؤال كيف تشاهد حفل ذا بيست 2023؟ والمرشحين للجائزة وموعد الحفل، المقرر إقامته الليلة في الثامنة مساء بمدينة زيورخ بسويسرا، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس تفاصيل الحفل، إضافة إلى موقع فيفا بلس.

جوائز The best لموسم 2023

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، 9 فئات للحصول على جوائز الفيفا The best للأفضل في عالم كرة القدم في نسختها الجديد، كما يلي.

- أفضل لاعب في العالم.

- أفضل حارس مرمى.

- أفضل مدرب رجال.

- أفضل لاعبة في العالم.

- أفضل حارسة مرمى.

- أفضل مدرب أو مدربة سيدات.

- جائزة بوشكاش.

- جائزة الفيفا للعب النظيف.

- جائزة الفيفا للجمهور.

- فريق فيفبرو للرجال.

- فريق فيفبرو للسيدات.

ومن المعروف أنّ الظهور الأول لجائزة The best كان في عام 2016، عقب انفصال الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حفل جائزة الكرة الذهبية، والتي تقدم عبر مجلة «فرانس فوتبول».