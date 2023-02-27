4 حالات لإلغاء الجزاءات التأديبية عن الموظف في قانون «الخدمة المدنية»

حدّد قانون الخدمة المدنية، الحالات التي تمحى فيها الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي يتعرض لها بعض العاملين، لارتكابهم مخالفات إدارية أو مالية، إذ نصت المادة 67 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم- 81 لسنة 2016، على ضوابط محو الجزاءات التأديبية التي توقع على العاملين بالدولة بانقضاء المدد المبينة التالية.

حالات محو الجزاءات

تمحى الجزاءات التأديبية على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقا لما ورد بنص القانون رقم 81 لسنة 2016 والخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية، إذ أوضح القانون الفترات التي بانقضائها تمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف وهي:

1- سنة في حال ةالإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام حتى خمسة عشر يومًا.

3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

أثار الجزاءات على الموظف بعد محوها

وأوضح القانون المعمول به حاليا، أن فترات محو الجزاءات تحسب بداية من تاريخ توقيع الجزاء، مشيرة إلى أنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.