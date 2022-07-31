5 شروط لإلغاء الجزاءات التأديبية عن الموظف في «الخدمة المدنية»

تضمنت مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، العديد من المزايا والضوابط للموظفين المخاطبين بالقانون، حيث حدد القانون 7 اختصاصات ومهام لمجلس الخدمة المدنية، حيث نص على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد.

المشرع يهدف إلى تحسين الخدمات

ويستهدف المشرع في القانون تحسين الخدمات، بتشريع مواد متعلقة بالجزاءات الوارد في القانون، لضبط نظام العمل، كما وضع أيضًا شروطا لمحو تلك الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.

2- سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.

الفصل أو الإحالة إلى المعاش

3- 3 سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا.

4- 4 سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ووفقا للقانون، يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

محاذير بقانون الخدمة المدنية

وفي السياق ذاته تضمنت مواد القانون بعد المحاذير الخاصة بالمخاطبين بالخدمة المدنية، ومنها ما ورد في المادة 56 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على حظر عمل الموظف خلال مدة الإجازة سواء بأجر أو بدون.

وجاء نص المادة كالتالي:

- مادة 56: «يُحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية».