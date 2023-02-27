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وزير الخارجية لـ«الأسد»: السوريون يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين

كتب:

سحر المكاوى
11:21 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
جانب من زيارة شكري لسوريا

جانب من زيارة شكري لسوريا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، إنّ الامتزاج الثقافي بين مصر وسوريا يضرب في أعماق التاريخ، منوها بأنّ السوريين يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريي,ن

وأضاف شكري، للرئيس السوري: «أحمل رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر إلى سوريا الشقيقة، مستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق»، وذلك وفق ما أفاد به السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على تويتر.

 

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