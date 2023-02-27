فحص 264 ألف طالب في الدقهلية ضمن مبادرة اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تستكمل مديرية الصحة أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، وذلك لتقديم كل الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس.

فحص 264 ألفا و114 طالبا

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، في بيان صحفي، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم، تم فحص 264 ألفا و114 من طلبة المدارس الابتدائية.

مسح طبي لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا

وذكرت الدكتورة ولاء السعيد، مدير إدارة السن المدرسي ومنسق المبادرة، أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة، مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.