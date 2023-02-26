فحص 140 ألف تلميذ ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استكمال أعمال المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس الابتدائية، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتقديم كافة الفحوصات الطبية والعلاجية لطلاب المدارس، حرصاً على سلامتهم وصحتهم ، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

التنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، تم فحص 140 ألفا و530 من طلبة المدارس الابتدائية منذ استكمال المبادرة.

الكشف على أمراض السمنة والتقزم

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سمير مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا لطلاب المدارس الابتدائية، وتهدف الى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.