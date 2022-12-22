«التعليم» تخاطب المديريات: انشروا حملة القضاء على سوء التغذية بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن استكمال آليات العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة الأنيميا التقويم للقضاء على سوء التغذية في المدارس للعام الخامس على التوالي، بجميع المحافظات بالجمهورية، عدا الخاضعة لمظلة التأمين الصحي.

توعية للطلاب والعاملين بالمدرسة عن أهمية الحملة

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أنه نظرا لوجود العديد من المشكلات التي وصلت من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بوجود مجموعة من العقبات التي تعترض وتعوق عمل اللجان الطبية بالحملة.

وجهت وزارة التعليم، بضرورة إرسال المديريات التعليمية، مكاتبة إلى كافة الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بضرورة عمل توعية للطلاب والعاملين بالمدرسة عن أهمية الحملة وأثرها على صحة طلابنا، سواء بالإذاعة المدرسية وطابور الصباح وأثناء فترات الأنشطة واليوم الرياضي واستعمال بوستر الحملة ووضعه بأماكن مختلفة بالمدرسة، على أن يقوم منسق الحملة بوضع صورة من المكاتبة على الجروب الرسمي للمبادرة.

كشوف بأسماء أرقام تليفونات أولياء الأمور

كما وجهت وزارة التعليم، مديري المدارس بضرورة التنبيه على مسئولي الإحصاء بالمدارس بسرعة تضمين كشوف الأسماء أرقام تليفونات أولياء الأمور، ودعوة منسق الحملة بالمديرية إدارة التعليم الابتدائي بضرورة المتابعة المستمرة.