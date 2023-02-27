الأزهر يطلق مبادرة لتيسير الزواج بالفيوم: 24 قاعدة وغرامة لمن يخالفها

عقدت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الفيوم الأزهرية، لقاءً مع أهالي عزبة «قلمشاه» والقرى المجاورة، بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك لتيسير الزواج، ووضع حد للمغالاة والشروط المجحفة في الزواج، إضافة إلى التعهد بإلغاء بنود الزفاف المبالغ فيها، واتفق الحضور مع أهالي القرية على قواعد تيسير الزواج.

وحددت اللجنة 25 بندًا في اتفاقات الزفاف، بقصد تيسير الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي تسببت في تحرك أسعار الذهب، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، وغيرها من تكاليف الزفاف.

25 اتفاقًا لتيسير الزواج بالقرى

وشملت إتفاقيات إلغاء المغالاة في الزواج وتيسيره الآتي:

الاختيار وفق الدين والأخلاق. عدم إطالة فترة الخطوبة قدر الإمكان. إلغاء الفوتوسيشن والاقتصار على التصوير في الاستوديو. إلغاء المواسم بين عائلتي العروس عدا العيدين الأضحى والفطر. اقتصار قراءة الفاتحة على أسرتي العروسين فقط. حفل الزفاف بمكان يناسب ظروف وإمكانيات العريس المادية، وإلغاء زفة الحنة. إلغاء السفرة والنيش بمشتملاتهم. الاكتفاء بغرفة نوم وصالون مع التزام العريس بالمطبخ الخشب أو النوع المتفق عليه. اكتفاء أسرة العروس بشراء الأجهزة الكهربائية الأساسية، وإلغاء الديب فريزر والميكرويف. إلغاء هدايا أم العريس وشقيقاته. تشتري العروس طقمين حلل فقط حسب الاحتياج، وطقمين من الأطباق ولا تسرف في شراء الرفايع. إلغاء الألومنيوم الغليظة. 12 طقم شتوي و12 طقم صيفي للعروس شامل ملابس المنزل والخروج. 12 طقم مفروشات وبطانية و2 دفاية وطقمين فوط وبشكير فقط. إلغاء الـ DJ خلال نقل عفش العروس. يتحمل العريس تكلفة الكوافير مرة واحدة فقط في الخطوبة أو الزواج. يتحمل العريس شراء السجاد والستائر وشاشة التليفزيون والمراوح. إلغاء الشبكة والاكتفاء بشراء الذهب الضروري فقط «خاتم ودبلة وحلق»، وما زاد على ذلك يكون حسب استطاعة العريس والاتفاق مع أهل العروس، على ألا يزيد عن 20 جرامًا، ولا يزيد الذهب المثبت في القائمة عن 60 جرامًا. يتحمل العريس نفقة نقل عفش العروس من منزل أسرتها لمنزله، ولا تزيد السيارات التي تقل العفش عن 4 وفي حالة الزيادة تتحملها العروس. يقتصر شراء الشبكة على العروسين فقط وبرفقة كل منهما فردين من عائلته. المؤخر يبدأ من 5 آلاف وبحد أقصى 20 ألف جنيهًا. يلتزم العريس بدفع 15 إلى 20 ألف جنيهًا كسوة للعروس. يمنع منعًا باتًا كا ما يسيئ للعادات والتقاليد والدين الإسلامي في الزفاف مثلما يحدث من تجاوزات واستعراض من الشباب وإطلاق أعيرة نارية. حد أقصى 200 ألف جنيه للقائمة بخلاف الذهب.

غرامة لمن يخالف الإتفاق

وفي نهاية الجلسة اتفق الحضور على تطبيق غرامة قدرها 20 ألف جنيه، على من يخالف تلك القواعد، على يتم وضع تلك الغرامة في تجهيز عروس يتيمة أو فقيرة.

ترحيب من الأهالي بالمبادرة

على جانب آخر، رحب أهالي القرية بالمبادرة، متفقين على الالتزام بالمبادرة وتنفيذ قواعدها، في الزيجات المقبلة.

جاء ذلك بحضور علماء الأزهر الشريف والوعظ والأوقاف، وعنهم الشيخ إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقه الفيوم الأزهرية فضيلة الشيخ محمود حسنين مدير عام منطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ عمر عبد التواب مدير منطقة الوعظ والإرشاد، والشيخ خالد القيسي نقيب معلمي الأزهر والمشرف العام على المبادرة، فضيلة الشيخ مصطفى حسان إمام مسجد أبو داوود بالفيوم، والشيخ ياسر اللقاني إمام وخطيب مسجد عبدالله وهبي، وعدد من رجال الأزهر، واللواء وحيد الزمان زكريا الجداوي مساعد مدير أمن سوهاج السابق.