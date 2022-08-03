انطلاق مبادرة «لتسكنوا إليها» لمناقشة المغالاة في المهور بمشاركة 52 سيدة بأسوان

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، الجهود المبذولة للمشاركة في تنفيذ مختلف المبادرات القومية التي تساهم في الارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تنظيم ندوة لـ52 سيدة بأسوان

وقالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسوان، إنه تم تنظيم ندوة توعوية ضمن مبادرة (لتسكنوا إليها)، التي أطلقها الأزهر الشريف، إذ شارك فيها 52 سيدة وفتاة من أهالى منطقة السيل الريفي.

وأشارت «مصطفى»، إلى أن الندوة تناولت عدم المغالاة في المهور وتشجيع الشباب على الزواج بمساعدة أسرة العروسين، بجانب مناقشة قضية زواج القاصرات وأهمية حصول الفتيات على القدر اللازم من التعليم وتزويجهن في سن مناسبة لضمان نجاح الزواج وتكوين أسرة صالحة.

قافلة طبية للكشف المبكر على الأورام

وفي نفس السياق، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع وكيل وزارة الأوقاف؛ من أجل مناقشة ودعم أليات وسبل التعاون لمواصلة تنظيم جلسات الدوار ضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «تنمية الأسرة المصرية» داخل مختلف قرى ونجوع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لافتة إلى قيام أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة في إدفو بالمشاركة في استقبال وتنظيم قافلة طبية للكشف المبكر على الأورام، استهدفت إجراء الفحص والكشف الطبى المجانى لـ 150 سيدة من أهالى قرية الطوناب مع تحويل بعض الحالات المرضية للعلاج بمستشفى أورام أسوان.