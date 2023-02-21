المنطقة الأزهرية بالفيوم تنظم مؤتمرا لحث المواطنين على تيسير الزواج وإلغاء الشبكة

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، عن تنظيم مؤتمر جماهيري في إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم، لمناقشة موضوع تيسير الزواج وإلغاء الشبكة، لتخفيف الأعباء عن أسر العروسين، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وذلك بحضور رموز العائلات، ورجال الأزهر والأوقاف وعدد من الشخصيات العامة، وأصحاب الرأي من الشباب والفتيات.

ومن المقرر أن يتم وضع اتفاق بين عائلات القرية للحد من المغالاة في المهور والشبكة وتجهيز العروسين، وإلغاء كل ما ليس ذات أهمية بهدف تيسير الزواج، ورفع الأعباء عن كاهل العروسين، وللقضاء على العنوسة التي ازدادت جراء المغالاة في الزواج.

انطلاق المؤتمر الجماهيري لتيسير الزواج

وقال اللواء وحيد الزمان زكريا، مساعد مدير أمن سوهاج سابقًا والقائم على تنظيم المؤتمر، أنّه تحت رعاية مشيخة الأزهر بمحافظة الفيوم، سيعقد المؤتمر الجماهيري الأول لتيسير الزواج بدار مناسبات أبو السعود، يوم السبت المُقبل الموافق 25 فبراير 2023، عقب صلاة العصر، لمناقشة الأهالي والاتفاق معهم على عدم المغالاة في الزواج.

وضع اتفاق حول تجهيز العروسين

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه سيتم خلال المؤتمر وضع اتفاق بين الجميع، على تيسير الزواج، والحد من المغالاة في تجهيز العروسين، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تحرك أسعار الذهب والأجهزة الكهربائية بصورة كبيرة، مما تسبب في زيادة الأعباء على كاهل أسر العريس والعروس.

إلغاء الشبكة وشراء المهم فقط

وأضاف أنّه سيتم الاتفاق على إلغاء الشبكة، أو تقليلها قدر الإمكان لتكون في إمكانيات الشباب، مع كتابة عدد محدد من الجرامات المتفق عليه بين أسرتي العروسين في قائمة المنقولات لضمان حق العروس، فضلًا عن شراء الأجهزة الكهربائية الأساسية فقط، والغرف الأساسية، وتجنب شراء عدة قطع من مستلزمات المطبخ، للقضاء على عجز الشباب عن الزواج، وظهور بعض التصرفات الخاطئة والدخيلة على مجتمعنا وديننا من الشباب والفتيات بسبب تعسر الحلال نتيجة المغالاة في طلبات الأهالي.

الحرص على حضور الجميع

وشدد على أنّه يقوم هو وأبناء القرية بتكثيف الدعوات لكبار العائلات، وأولياء الأمور، والشخصيات العامة، وأصحاب الرأي من الشباب والفتيات، وتأكيد حضورهم للمؤتمر حتى يصلوا إلى النتيجة المرجوة من المؤتمر، وتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.