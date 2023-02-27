«النواب» ينعى الراحل أحمد حتة.. ويعلن خلو مقعده في البرلمان

نعى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائب أحمد حتة، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، بعد رحلة قصيرة مع المرض.

ملابس سوداء في الجلسة البرلمانية

وشهدت الجلسة البرلمانية حالة من الحزن الشديد والشجن والبكاء بين أعضاء المجلس، حيث ارتدى معظمهم ملابس باللون الأسود، خلال تأبين زميلهم الراحل، مؤكدين أنّه كان دائم العون لأهالي دائرته، وحريص على تقديم أعمال الخير.

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، خلو مقعد النائب الراحل أحمد حتة، بعد تلقي إخطارا من وزارة الداخلية بواقعة الوفاة.

حنفي جبالي ينعي الهيئة البرلمانية لوفاة أحمد حتة

وقرر المجلس عملا بالقانون واللائحة الداخلية للمجلس، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات تكميلية على المقعد الشاغر.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد حته، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الذي وافته المنية، وتقدّم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.