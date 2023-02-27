عاجل.. تراجع سعر الذهب 6 جنيهات منتصف تعاملات اليوم

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب بالأسواق نحو 6 جنيهات، منتصف تعاملات اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1914 جنيها مقابل 1920 جنيهًا في التداولات الصباحية، وبيع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1675 جنيهًا بدلا من 1680 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1436 جنيهًا بدلا من 1440 جنيهًا، والعيار 14 بلغ سعره 1120 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب

وسجل الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة سعر 13400 جنيه، مقابل 13440 جنيها في التعاملات الصباحية، فيما سجل سعر الأوقية 1810 دولارات.