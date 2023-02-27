أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2023.. كم سعر عيار 21؟

تراجع الذهب نحو أضعف مستوياته في شهرين، مسجلاً 1810 دولارات للأوقية، اليوم، فيما استقر السعر محلياً في محال الصاغة عند أقل مستوياته منذ بداية العام.

وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع من حالة التشدد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رفع سعر الفائدة

وتسارعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أكثر من المتوقع في يناير، بينما قفز الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا الشهر الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لـ«رويترز»، إن قراءة التضخم تشير إلى أن مكافحة التضخم «ليست خطًا مستقيمًا» وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل.

وقالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة أيضًا: «سيبذل المزيد من الجهد من جانب الاحتياطي الفيدرالي لجعل التضخم على هذا المسار الهبوطي المستدام إلى 2%».

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي محال الصاغة، سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,920 جنيها، وبيع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,680 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,440 جنيها، والجنيه الذهب بـ 13,440 جنيها.