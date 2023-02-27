أسعار الذهب اليوم الاثنين.. عيار 21 يسجل 1670 جنيهًا

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، اليوم الاثنين، عن استمرار تراجع أسعار الذهب عالميا، إذ بلغ سعر أوقية الذهب مع بداية التداولات بالبورصات العالمية 1810 دولارات.

وأشار نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إلى أن التراجع العالمي في أسعار الذهب، كان السبب في استقرار محليا وذلك في محلات الصاغة، وفي جميع الأعيرة من المعدن النفيس، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر رواجا وإقبالا من جانب المواطنين.

أسعار الذهب اليوم .. عيار 21

حافظت أسعار الذهب اليوم في مصر على استقرارها بشكل واضح، في ظل التراجع العالمي لأسعار الذهب، وجاءت الأسعار كالتالي:

- سعر أوقية الذهب 1810 دولارات.

- عيار 24 سجل 1909جنيهات للبيع، في مقابل 1920 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1670 جنيهًا للبيع، في مقابل 1680 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل 1431 جنيهًا للبيع، في مقابل 1440 جنيها للشراء.

-عيار 22، سجل 1750 جنيهًا للبيع، في مقابل1760 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

كما شهد ايضا سعر الجنيه الذهب اليوم، تراجع في حالات البيع عند 13.360 جنيها، و13.440 جنيها للشراء.

وفي بيان تفصيلي أعلن مؤخرا البنك المركزي المصري، كل ما يتعلق بأداء الأسواق العالمية، في ظل استمرار انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية، بنسب تجاوزت الـ1.24%، وذلك خلال تداولات الأسابيع من 10 إلى 17 فبراير الحالي، حيث استقرت عند 1.842.36 دولار.