خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع أسعار الذهب والوقت الأنسب للشراء

إذا كنت ترغب في شراء ذهب حاليا فهذا هو الوقت المناسب لذلك، خصوصا في ظل التراجع الكبير في أسعار الذهب مقارنة بالأشهر الماضية، وفقا للخبير الاقتصادي بلال شعيب، مؤكد أن الذهب هو الملاذ الآمن ومخزن لقيمة الأموال ومن أفضل طرق الاستثمار.

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب اليوم عيار 21 استقرت في محال الصاغة بعد هبوط مستمر، وسجل اليوم 1680 جنيها للشراء دون مصنعية كمتوسط سعر في الصاغة، متراجعا 280 جنيها من أعلى سعر سجله الجرام في 11 يناير الماضي وهو 1950 جنيها دون مصنعية، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1,920 جنيه، والذهب عيار 18 سجل 1,440 جنيه.

وأكد شعيب أن الأسابيع الماضية، شهدت تعرض الدولار لتراجعات ملحوظة نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية، متوقعا أن يتراجع الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها، إقبال الناس على الشراء والتخلي عن الدولار، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا في الداخل الأمريكي حيث من المتوقع أن يفقد الدولار جزءًا كبيرًا من هيمنته على العملات الدولية.

الذهب مخزن للقيمة

وقال شعيب إن السنوات الماضية شهدت احتلال الذهب مرتبة عالية بين الأصول الاستثمارية الآمنة، لأن الذهب هو مخزن للقيمة وأكثر الأصول أمانًا لحفظ قيمة الأموال في ظل التضخم الكبير في الأسعار، مشيرا إلى أن الاتجاه العالمي حاليا أصبح نحو الذهب، والتخلي عن الدولار، مؤكدا أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب خصوصا إذا كان الذهب للشبكة.

السبائك والجنيهات الذهبية أفضل

وأكد شعيب أن الذهب استثمار طويل الأمد ومن يرغب في تحقيق عائد جيد من الاستثمار في الذهب عليه أولا أن يعلم جيدا أنه إذا أراد البيع في وقت قصير فأنه سيتعرض للخسائر، حيث لا يمكن بيع الذهب قبل عامين على الأقل، مطالبا من يرغب في استثمار أمواله في الذهب بأن يقوم بشراء سبائك وجنيهات ذهبية بدلا من المشغولات الذهبية والتي تكون فيها المصنعية عالية.