رئيس «النواب» ناعيا أحمد حتة: سيرته الطيبة ستظل لسنوات.. لن أنسى ابتسامته

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب أحمد حتة خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة بالأمس.

حنفي جبالي: يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً

وقال حنفي جبالي: يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، متواضعاً، طيب الذكر، الزميل العزيز المرحوم أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم أحمد حتة، والذى وافته المنية بعد تاريخ مشرف من العطاء، وميراث طويل من الدفاع عن قضايا وطنه، والسعى نحو تحقيق مطالب وطموحات أبناء دائرته منذ اليوم الأول الذى حمل فيه أمانة تمثيلهم فى مجلس النواب.

السيرة العطرة

وأضاف: فقد كان رحمه الله وبحق مثالاً يحتذى به للبرلمانى المثقف، الواعى، المتفانى في أداء دوره التشريعى والرقابى، والساعى بكل ما يملك من جهد في سبيل تحقيق ما يصبو إليه أبناء دائرته، فترك خلفه ذكرى طيبة، وسيرة عطرة ستظل تحكى عنه سنوات وسنوات.ونحن جميعاً، وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، لا نملك إلا أن نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" داعين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته فى رثاء النائب أحمد حته :لن أنسى ابتسامته داخل القاعة وخلال الجلسات البرلمانية ،فهو من أهل الجنة.