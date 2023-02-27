إقامة معرض «أهلا رمضان» في قرية «العمار» بالقليوبية بأسعار مخفضة

أقامت الشركة العامة لتجارة الجملة بفرع القليوبية، معرضا للسلع الغذائية بقرية العمار الكبرى، التابعة لمركز ومدينة طوخ، لعرض وبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم، ضمن سلسلة معارض «أهلا رمضان».

وقال عربي فاضل، مدير فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالقليوبية، إن المعرض أُنشئ اليوم ضمن سلسلة «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة، ويتم عرض فيه جميع السلع منها زيوت الطعام بكل أنواعها، من أرز وسكر وياميش رمضان وجميع أنواع البقوليات.

إنشاء المعارض في قرى ذات كثافة سكانية عالية

وأضاف، أن الهدف من إنشاء هذه المعارض في القرى ذات الكثافات السكانية العالية، مثل قرية العمار بطوخ، هو سد احتياجات المواطنين من السلع، والقضاء على جشع التجار في السوق السوداء الذين ينتهزون الفرصة، ويقومون بتخزين السلع الاستراتيجة للتلاعب بها وقت الأزمات.

أقسام المعرض المختلفة

وأكد محمود فهيم رئيس القطاع التجاري، أن أقسام المعرض المختلفة شملت كل السلع الغذائيه الأساسية التي يحتاجها المواطنون للتخفيف عليهم، ومحاربة غلاء الأسعار، وجشع التجار ومنها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت والبقوليات والخضار والفاكهة والعسل والعصائر وجميع مستلزمات شهر رمضان المعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند، مؤكدا على نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ضمن سلسلة «أهلا رمضان».