أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية.. اعرف الأقرب لمنزلك

أعلنت محافظة القليوبية تزايد أماكن تواجد معرض أهلا رمضان بالمحافظة، حيث يبلغ عدد المعارض في كل أنحاء المحافظة 9 منافذ موزعة حيث يمكن للمواطن الحصول على السلع منها وفق خريطة المعارض والمنفذ الأقرب لمنزله ومحل سكنه.

«الوطن» تستعرض أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية والتي بلغت 9 منافذ تغطي أنحاء المحافظة ويعرف المواطن الأقرب منها لمنزله ومحل سكنه.

أماكن تواجد معرض أهلا رمضان بالقليوبية

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، خريطة أماكن تواجد معرض أهلا رمضان فى أنحاء المحافظة كالتالي:

- معرض مدينة بنها 1 بشارع فريد ندا.

- معرض أهلا رمضان معا ضد الغلاء بمقر هيئة الشبان ببنها.

- معرض مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- معرض مدينة قليوب أمام النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

- معرض مدينة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة.

- معرض بهتيم بشرق شبرا ميدان بهتيم.

- معرض مدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بالقناطر الخيرية.

- معرض شبين القناطر بجوار موقف بنها شبين.

- معرض مدينة الخانكة - أمام مجلس مدينة الخانكة.

أسعار السلع في أماكن تواجد معرض أهلا رمضان

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، أن أسعار أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في أنحاء المحافظة كالتالي :

- السكر 14.5 جنيه.

- الدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو.

- الدقيق 17 جنيها.

- اللحوم السوداني الطازجة 135 جنيها

- المكرونة 6 جنيهات.

- الزيت عبوة 800 مم بسعر 35 جنيها.

- اللحوم البرازيلي المجمدة 120 جنيها.

- الأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر.

- طبق البيض 86 جنيها.

أوضح بيان المحافظة أماكن تواجد معرض أهلا رمضان في القليوبية تتم بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

وتابع أن المعارض تأتي استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان له، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كل السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجَّه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتي تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.