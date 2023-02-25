محافظ القليوبية يتابع صيانة كوبري الثلاجة تمهيدا للعودة للخدمة الأسبوع الجاري

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال صيانة كوبري المشاة «الثلاجة» بحي غرب شبرا الخيمة، في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتطوير الشوارع والأحياء.

أوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جاري الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تشمل أعمال الصيانة تثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية

الانتهاء من أعمال إصلاح كوبري الثلاجة الأسبوع الجاري

وأوضح محافظ القليوبية أنه جاري متابعة أعمال حدادة ونجارة الكمرات الرئيسية للكوبري السطحي، وكذلك البلاطة العلوية وسيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالي، كما يجري حاليا تدعيم أعمدة كوبري المشاة بقمصان حديدية، بالإضافة إلى تدعيم جسم الكوبري الحديد بقطاعات معدنية لزيادة قوة التحمل نتيجة إتلافها أثناء سقوط الكوبري .

تذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ إصلاح كوبري الثلاجة

وشدد محافظ القليوبية على رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ الكوبري طبقاً للتوقيت المحدد له، ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أهالي المدينة.

وأوضح المحافظ في بيانه أنه جرى زيادة ورديات العمل الخاصة بإصلاح وترميم كوبري الثلاجة على الطريق الزراعي بشبرا للانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والتجديد في الوقت المقرر خلال الأسبوع الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة و ياسر أحمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندسين القائمين على التنفيذ