9 منافذ لمعرض «أهلا رمضان» في القليوبية.. اعرف الأماكن

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض «أهلا رمضان» بميدان بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، المقام على 20 باكية لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء الأسعار، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

كما افتتح المحافظ ورئيس قطاع الأمن الغذائي معرض السلع الغذائية بجمعية الشبان العالمية بمدينة بنها و الذي يضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

9 منافذ لمعارض أهلا رمضان بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية في بيان له أن المحافظة تتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان، حيث يبلغ حاليا المنافذ 9 منافذ ببنها وشبرا وشبين القناطر والقناطر والخانكة وقليوب وطوخ، كما تفقد أقسام المعارض الجديدة التي بدأت العمل اليوم وشملت كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين، للتخفيف على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار، ومنها اللحوم، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضار، والفاكهة، والعسل، والعصائر، وجميع مستلزمات شهر رمضان المُعظم من التمور والياميش والزبيب وجوز الهند، كما اطمأن على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع وحرص على التعرف على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق

أوضح البيان أن افتتاح المعرضين جاء بحضور الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب والعميد وليد سمير مساعد المستشار العسكري بالمحافظة و عيد عبد الله وكيل وزارة التموين ومصطفى فرج الممثل القانوني لهيئة الشبان العالمية.

أضاف البيان أنه بافتتاح المعرضين يكون عدد المعارض التي جرى افتتاحها 9 معارض بمدن بنها (معرضين) وحي غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ والخانكة وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة.

افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم افتتاح معارض أخرى بعدد من مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة وبأسعار مناسبة ومخفضة، للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم، مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن.