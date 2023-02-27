القبض على المتهمين بسرقة محتويات شقة في شبرا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة سرقة مسكن بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة، تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم، وسرقة أجهزة كهربائية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب كسر الباب.

وتمّ بإرشاده ضبط كل المسروقات المٌستولى عليها لدى عميله سيء النية، (مالك مخزن خردة- كائن بدائرة القسم)، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.