حبس المتهم بسرقة شقة بأسلوب التسلق في عابدين 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة شقة في عابدين بأسلوب التسلق 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، كما طلبت بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت باستدعاء صاحب الشقة للتعرف على المضبوطات واستلامها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة عابدين بقيام شخص له معلومات جنائية سابقة، بسرقة شقة بذات المنطقة بواسطة بأسلوب التسلق.

بالفحص والتحريات تبين قيام المتهم بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي- بطاقة رقم قومي- بطاقة ائتمانية وهاتف محمول بالإضافة إلى شاشة وإخفاءه المسروقات بداخل سيارة للهرب، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي حسن شومان الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».