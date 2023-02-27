ضبط سيدة بتهمة سرقة المواطنين في القاهرة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها مبلغ مالي، وحافظة نقود، وهاتف محمول، مجهولين المصدر.

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل، وأقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأنّ المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.