ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المسؤول عن مخزن دقيق كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بتهمة إدارة المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الدقيق مجهول المصدر وغير مصحوب بأي بيانات تدل على مصدره بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

10 أطنان دقيق مجهول المصدر

وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على 10 أطنان دقيق استخراج 72%، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.