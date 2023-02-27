حبس راكب بتهمة سرقة سائق «تاكسي» بالإكراه في الخليفة.. ومحامي يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بسرقة سائق أجرة بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة عابدين من أحد الأشخاص سائق أجرة، بأنَّه استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق، وتفاجأ بتهديده باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته وسرقة مبلغ مالي.

بالانتقال وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنَّه عاطل وبحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، وأقرّ بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أخرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة

حول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي حسن شومان، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».