ضبط لصوص عدادات المياه في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «عداد المياه المُستولى عليه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما تعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات.

وأضاف المتهمين بارتكاب 6 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المٌستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وجرى ضبطه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.