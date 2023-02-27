ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالـــي.

وبمواجهتهما اعترف الأول بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالاشتراك مع الآخر على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.